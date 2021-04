Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl aus Praxis, Bargeld entwendet

Lengerich (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen (13.04.21) gegen 09.20 Uhr aus einer Therapie-Praxis an der Straße Zur Alten Gießerei Bargeld gestohlen. Die Praxis hatte zur Tatzeit geöffnet. Der Dieb stahl Zeugenangaben zufolge das Bargeld aus einer Geldkassette, die sich in einem Aufenthaltsraum befunden hatte. Außerdem entwendete er kleinere Bargeldsummen aus einem Sparschwein sowie einer privaten Geldbörse. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, circa 20 Jahre alt und schlank. Er hatte einen dunklen Teint. Er war mit einem grauen Kapuzenpulli bekleidet, dazu trug er eine graue Jeanshose, helle Turnschuhe und eine Kappe. Die Polizei in Lengerich nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

