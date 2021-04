Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Beifahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

An der Kreuzung Münsterstraße/Brumleyweg ist es am Dienstagmittag (13.04.21) gegen 13.17 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem eine 42-jährige Frau aus Ibbenbüren schwer verletzt worden ist. Die Frau war die Beifahrerin eines 42-jährigen Ibbenbüreners. Der 42-Jährige fuhr mit einem schwarzen Renault zunächst auf der Münsterstraße in Richtung Ibbenbüren. Auf Höhe des Brumleywegs musste eine 30-jährige Ibbenbürenerin, die mit ihrem blauen Ford vor dem 42-Jährigen fuhr, verkehrsbedingt warten. Sie wollte nach links abbiegen und musste zunächst den Gegenverkehr vorbeilassen. Der 42-Jährige übersah ersten Erkenntnissen zufolge den vor ihm wartenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer wurde dabei leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-jährige Fahrerin des Fords wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sowohl der Renault als auch der Ford mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor.

