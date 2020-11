Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Die Polizei fragt: Wer erkennt diesen Schmuck?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

HeidekreisHeidekreis (ots)

19.11 / Die Polizei fragt: Wer erkennt diesen Schmuck?

Soltau: Die Polizei in Soltau sucht die Eigentümer des abgebildeten Schmucks (siehe Fotos), der Anfang Juli 2020 in Soltau, Walsroder Straße, Verlängerung Alter Bahndamm, Grünfläche, gefunden wurden. Der Schmuck befand sich zur Zeit des Auffindens in einem Beutel und stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer Straftat. Bisher konnten die Ermittler ihn keiner konkreten Tat zuordnen und erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung unter 05191/93800.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell