Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht - Polizei leitet Verfahren gegen 22-Jährigen ein

Schortens (ots)

Nicht schlecht staunten die eingesetzten Polizeibeamten am Himmelfahrtsmorgen, gegen 09:30 Uhr, in der Olympiastraße in Schortens. Der 22-jährige Tatverdächtige aus Göttingen hatte die Tür eines Lagerhauses aufgebrochen, das große Rolltor geöffnet und eine darin befindliche fahrbare Kehrmaschine entwendet. Offensichtlich hatte er es für eine gute Idee gehalten, seinen Heimweg von einer Party mit ebendieser Maschine anzutreten. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 2,57 Promille misslang ihm dieses Unterfangen jedoch. Zeugen beobachteten, wie er mit der Kehrmaschine Schlangenlinien fuhr und schließlich in einem Straßengraben verunfallte. Er ließ die beschädigte Maschine dort liegen und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Einer der Zeugen, ein pensionierter Polizeibeamter, ließ den Tatverdächtigen nicht aus den Augen und informierte die hinzukommenden Polizeibeamten über dessen aktuellen Aufenthaltsort. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht gegen den 22-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell