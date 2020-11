Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses

DiezDiez (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 10.11.2020, kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand eines Mehrfamilienhauses in Diez. In der Folge des Brandes verletzte sich ein Bewohner derart, dass er zur stationären Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In der Wohnung sowie am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

