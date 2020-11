Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an mehreren PKW

MontabaurMontabaur (ots)

In der Nacht von Samstag, den 07.11.2020, auf Sonntag, den 08.11.2020, kam es in der Fuldastraße in Montabaur zu einer Serie von Sachbeschädigungen an dort parkenden PKW. Bislang unbekannte Täter beschädigten die unmittelbar vor bzw. auf den Anwesen ruhenden Fahrzeuge durch Umknicken oder Abreißen der Scheibenwischer. Durch die Taten wurden eine 26-jährige aus der VG Wallmerod, ein 19-jähriger aus Koblenz und ein 64-jähriger aus der VG Montabaur geschädigt. Zeugen, welche Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

