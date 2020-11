Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an drei abgestellten Pkw

MontabaurMontabaur (ots)

Am Sonntag, 08.11.2020, wurden im Zeitraum von 15.00 Uhr - 18.05 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in Montabaur, Eifelstraße, drei abgestellte Pkw (Ford Fiesta, Opel Crossland X, Mercedes A 200) durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt. An den drei Fahrzeugen wurde jeweils der Heckscheibenwischer abgerissen.

