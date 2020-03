Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gemeinsam im Dialog - Ihre Polizei vor Ort

Mendig (ots)

Am 18.03.2020 von 09:00 - 12:00 Uhr richtet die Polizei Mayen eine "Mobile Wache" auf dem Marktplatz in Mendig ein. Möchten Sie ohne große Umwege mit der Polizei in Kontakt treten? Möchten Sie sich präventiv beraten lassen oder eine Strafanzeige erstatten? Dann begrüßen wir Sie herzlich bei der "Mobilen Wache" der Polizei in Mendig.

