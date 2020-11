Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an einem PKW

DörscheidDörscheid (ots)

Am 07.11.2020 in der Zeit zwischen ca. 14:30 Uhr und 17:30 kam es in der Straße Am Schellengraben, außerhalb der Ortschaft Dörscheid, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Mercedes B-Klasse. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

