Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Zeugen für Brandstiftung gesucht.

LippeLippe (ots)

Am Mittwochabend beschädigten Unbekannte eine Windkraftübergabestation an einem Feldweg nahe der Bavenhauser Straße. Etwa zwischen 21 und 22 Uhr leiteten die Täter Brandbeschleuniger durch die Lüftungsschlitze der Tür und zündeten diesen an. Das Feuer verlöschte von selbst. Durch die Verrußung entstand jedoch ein Schaden von rund 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen an der Station bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise zur Brandstiftung geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell