Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrüche in mehrere Studentenwohnungen.

LippeLippe (ots)

Zwischen Freitagabend (11.12.20) und dem gestrigen Mittwochnachmittag wurde in einem Studentenwohnheim in der Bunsenstraße in mehrere Studentenwohnungen eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu zwei Wohnungen und versuchten eine dritte aufzuhebeln, was nicht gelang. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten ihre Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 zu richten, Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell