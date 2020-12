Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. In Autowerkstatt eingebrochen - Einbrecher haben Pech.

Lippe

Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt am frühen Mittwochmorgen erwartete die unbekannten Täter eine lautstarke Überraschung. Als die insgesamt drei Einbrecher um 03.20 Uhr die Eingangstür der Werkstatt in der Industriestraße aufhebelten, wurden sie nicht nur von einem Videoüberwachungssystem gefilmt, sondern auch durch eine akustische Alarmanlage überrascht. Diese empfing sie mit einer persönlichen Sprachaufnahme des Werkstattinhabers: "Ihr habt Pech gehabt, die Polizei ist informiert und bereits auf dem Weg". Die drei unbekannten Täter flüchteten umgehend ohne Beute. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

