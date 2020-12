Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Unfall beim Abbiegen.

LippeLippe (ots)

Am Montagvormittag wurde ein 34-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße leicht verletzt. Der Mann aus Bielefeld wollte gegen 10:20 Uhr mit seinem VW Golf von der Heerserheider Straße geradeaus über die Kreuzung in die Ostwestfalenstraße fahren. Dabei übersah ihn der 42-jährige Fahrer eines LKW, der von der Ostwestfalenstraße nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Bielefelder musste mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro. Zeugen des Unfalls können sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der 05222 98180 melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell