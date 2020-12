Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Vor Baum gefahren.

LippeLippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 19-Jährige aus Bad Salzuflen am Sonntagabend mit einem grauen VW Polo von der Heerserheider Straße ab. Die junge Frau war gegen 22:25 Uhr in Richtung Porschestraße unterwegs, als sie in einer langezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der Wagen prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrerin wurde im VW eingeklemmt. Zeugen benachrichtigten die Polizei und betreuten die junge Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Feuerwehr befreite die Bad Salzuflerin aus dem Unfallwagen, anschließend wurde sie schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Der VW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Wer Hinweise auf den Unfallverlauf geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell