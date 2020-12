Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Zusammenstoß vor Getränkemarkt

LippeLippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag verließ eine 55jährige Blombergerin mit ihrem PKW Audi den Parkplatz eines Getränkemarktes an der Straße Feldohlentrup. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah die Fahrerin einen von links kommenden auf der Straße Feldohlentrup fahrenden PKW Seat einer 26jährigen Frau aus Blomberg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 54jährige Beifahrerin des Seat leicht verletzt. Der PKW Seat wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 / 6090, zu melden

