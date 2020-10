Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen: Diebstahl gebrauchter Autobatterien - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 19.10.2020, 08:00 Uhr, wurde in Volkmarsen im Wetterweg auf dem Freigelände einer Werkstatt aus einem unverschlossenen Sammelbehälter eine große Menge alter Autobatterien im Wert von 800 Euro entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die gleichen Täter gehandelt hat, wie bei dem Diebstahl in Bad Arolsen in der Ostpreußenstraße (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4739203). Auch hier dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

