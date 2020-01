Polizei Hagen

POL-HA: Handtaschenraub nach Disco-Besuch

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen, 05:58 Uhr, wurden zwei junge Frauen Opfer eines Handtaschenraubes in der Grabenstraße. Nach dem Besuch einer Diskothek gingen die beiden 21 Jahre alten Opfer den Fußweg an der Volme entlang, der zwischen den Straßen Am Widey und Grabenstraße verläuft. Dabei überraschte sie ein Täter, der den Rucksack einer Geschädigten von deren Rücken riss und fußläufig in Richtung Am Widey zurücklief. In dem Rucksack befanden sich Schlüssel, Dokumente sowie etwas Kleingeld. Verletzt wurden die Frauen nicht. Den Täter beschreiben sie als 170-175 cm groß, dünn und etwa 25-26 Jahre alt. Er trug eine schwarze Hose und eine dunkle Trainingsjacke. Die Polizei fand den Rucksack - ohne die Dokumente und das Geld - wenig später in der Straße Am Widey und stellte ihn zur Spurensicherung sicher. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

