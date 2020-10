Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen: Gebrauchte Autobatterien entwendet - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 16.10.2020, 20:00 Uhr, bis Montagmorgen, 19.10.2020, 06:00 Uhr, wurde in Bad Arolsen in der Ostpreußenstraße das Firmengelände eines Warenhauses von unbekannten Dieben aufgesucht. Sie hatten es auf gebrauchte Autobatterien abgesehen. Etwa 60 Altbatterien luden sie aus einem Sammelbehälter in ein mitgebrachtes Fahrzeug und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Der Wert der Altbatterien beträgt etwa 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell