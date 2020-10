Polizei Korbach

POL-KB: Haina-Löhlbach: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter brachen in Löhlbach in das Feuerwehrgerätehaus "Am Hainweg" ein und entwendeten Rettungswerkzeuge im Wert von 20.000 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16./17.10.2020, hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Feuerwehrgerätehauses in Löhlbach auf. Aus einem Löschfahrzeug wurden eine Rettungsschere, ein Spreizer, sowie die dazugehörigen Ladegeräte und Akkus im Wert von 20.000 Euro entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug am Tatort waren, um das Diebesgut abzutransportieren. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

