Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Autos aufgebockt und Katalysatoren abgetrennt - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag 16.10.2020, 16:00 Uhr, bis Montag, 19.10.2020, 11:00 Uhr, wurde in Korbach in der Straße "Am Buchenbaum" ein blauer VW Polo von unbekannten Tätern mit einem Wagenheber "aufgebockt" und der Katalysator zwischen Krümmer und Mittelschalldämpfer abgetrennt. Anschließend flüchteten die Täter, vermutlich mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung.

Genauso gingen unbekannte Diebe in der Zeit zwischen dem 18. September und 07. Oktober im Mönchepfad auf dem Gelände einer Autowerkstatt vor. Dort hatten sie die längere Abwesenheit des Inhabers ausgenutzt und an vier, auf dem Betriebsgelände stehenden Fahrzeugen die Katalysatoren abgetrennt und entwendet.

In beiden Fällen ist ein Gesamtschaden von mehr als 1.000 Euro entstanden.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

