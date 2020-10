Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Marienhagen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Freitag, 16.10.2020, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 16:00 Uhr, suchte ein unbekannter Dieb ein Einfamilienhaus in Marienhagen im Steinweg auf. Er nutzte die Abwesenheit der Hausbewohner und hebelte die Haustür auf, um ins Haus zu gelangen. Im Haus durchsuchte er alle Räume und entwendete eine Geldkassette mit Bargeld. Anschließend flüchtete er durch die Haustür in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

