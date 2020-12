Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Jugendlicher zu Hause überfallen.

LippeLippe (ots)

Fünf unbekannte Täter überfielen am Sonntagabend einen 16-Jährigen in der Bussardstraße. Die vermutlich jugendlichen Räuber drangen gegen 20:30 Uhr maskiert und unter anderem mit einem Messer bewaffnet über die offenstehende Terrassentür in die Wohnung ein, in der der 16-Jährige lebt. Die Unbekannten forderten Geld, bedrohten und schlugen ihn, wobei der Teenager leicht verletzt wurde. Sie raubten schließlich ein Notebook und eine Spielekonsole und flohen aus der Wohnung. Bei der Fahndung im Nahbereich konnten vier junge Männer (zwischen 15 und 17 Jahre alt) vorläufig festgenommen werden. Bei den Festnahmen unterstützte ein Diensthund, der die Fährte von zwei Tatverdächtigen aufnahm und sie stellte. Ob es sich bei den Männern um die Räuber handelt, muss noch ermittelt werden.

Das zuständige Kriminalkommissariat 6 sucht nach Zeugen für die Tat. Die fünf männlichen Täter waren mit Bandanas maskiert, einer trug ein rotes Bandana, die anderen schwarze. Einer habe nach Zeugenaussagen eine blaue Weste und einen grauen Pullover getragen. Nach dem Raub flüchteten die Täter über die Bussardstraße in Richtung Kreisverkehr. Wer am Sonntagabend Verdächtiges im Bereich beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo unter 05261 9330.

