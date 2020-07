Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Hermeskeil fasst Einbrecher

Hermeskeil (ots)

Gegen 4.10 Uhr am frühen Montagmorgen, dem 6. Juli 2020, wurde der Polizeiinspektion Hermeskeil ein Einbruch in eine Tankstelle in der Trierer Straße gemeldet. Die zeitnah eintreffende Streifenwagenbesatzung fand den Sachverhalt bestätigt, die Täter hatten das Gebäude aber bereits verlassen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten in Tatortnähe zwei Männer angetroffen werden, die sich offenbar versteckt hielten. Aufgrund der Spurenlage in der Tankstelle sowie der räumlichen und zeitlichen Nähe, ergab sich ein Tatverdacht gegenüber den beiden 37-Jährigen, die daraufhin festgenommen wurden. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am Montag dem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt und auf dessen Anordnung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Montagvormittag meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Hermeskeiler Polizei. In ein neben der Tankstelle gelegenes Schnellrestaurant war in der gleichen Nacht ebenfalls eingebrochen worden. Nach den vorläufigen Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen sind die Beschuldigten auch verdächtig, diese Tat begangen zu haben. Die Tatorte liegen in der Trierer Straße am Stadtrand von Hermeskeil in Richtung Höfchen.

Die Polizei Hermeskeil bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang in der Nacht zum Montag zwischen etwa 23.00 und 4.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06503/915110 zu melden.

