Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Versuchter Einbruch.

LippeLippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Unter dem Schild" einzudringen. Sie beschädigten dabei die Eingangstür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

