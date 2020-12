Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. LKW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht.

Am Montagmorgen um 06.15 Uhr kam es im Entruper Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem VW Kombi. Der PKW eines 27-jährigen Lemgoers parkte an diesem Morgen auf einem Parkstreifen an der rechten Seite der Fahrbahn in Richtung Matorf, als der LKW-Fahrer auf der Straße vermutlich zu weit rechts fuhr und so das Fahrzeug touchierte. Dabei beschädigte er den linken Außenspiegel und den linken Kotflügel des weißen VW Kombis. Zwei Zeugen beobachteten einen 7,5 Tonner mit einer großen silbernen Heckklappe, der erst kurz anhielt, anschließend aber in Richtung Matorf flüchtete. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem LKW geben können, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 in Verbindung zu setzen.

