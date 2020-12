Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

MeppenMeppen (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche ist es gegen 07:35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Der Unfall ereignete sich an der Marktstiege in Höhe der Einmündung An der Bleiche. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und fuhr anschließend mit seinem Rad davon. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Zeugen, insbesondere der Radfahrer, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen unter Telefonnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell