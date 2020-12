Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Einbruch in Mehrfamilienhaus

BawinkelBawinkel (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in ein Mehrfamilienhaus an der Haselünner Straße in Bawinkel ein. Sie beschädigten die Scheibe einer Eingangstür und gelangten ins Gebäude. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

