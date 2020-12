Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Sexueller Übergriff und Gewalt gegen Polizeibeamte - 30-Jähriger vorläufig festgenommen.

LippeLippe (ots)

Am gestrigen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei in der Mittelstraße auf einen Mann aufmerksam gemacht, der Passantinnen und Passanten anpöbelte, Alkohol trank und keine Maske trug. Als die Polizisten den Mann antrafen, torkelte er stark und fiel fast in einen aufgestellten Weihnachtsbaum. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 30-jährige Mann aus Lemgo alkoholisiert war. Als ihn die Beamten zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen wollten, leistete er Widerstand, bedrängte eine Polizeibeamtin und musste gefesselt werden. Der 30-Jährige fiel in den vergangenen Tagen mehrfach in Lemgo auf. Am Montag ging er eine Frau "Am Wall" an, am Mittwoch, kurz vor seiner Festnahme, versuchte er auf dem Marktplatz einer 28-jährigen Frau in den Schritt zu fassen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wird heute einer Haftrichterin vorgeführt. Die polizeilichen Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

