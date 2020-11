Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht auf der L471

Polizeiinspektion ZweibrückenPolizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 12.11.2020 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 37-Jährige mit ihrem PKW, einem grauen Opel Corsa, die L471 aus Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Contwig. Ein heller PKW näherte sich ihr aus entgegengesetzter Fahrtrichtung. Vermutlich löste sich an diesem während der Fahrt eine Radkappe. Diese wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Die Opelfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit der Radkappe nicht mehr verhindern und es kam zur Kollision. Am Fahrzeug der 37-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden, hellen PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.| pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell