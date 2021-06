Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach PKW-Aufbruch auf Emst gesucht

Hagen-Emst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf am Montagnachmittag (21.06.2021) auf Emst die Seitenscheibe des Autos einer 46-jährigen Frau ein und stahl ihre Geldbörse. Die Frau parkte ihren grauen VW gegen 14.30 Uhr in der Mallnitzer Straße und wurde gegen 15.10 Uhr von einem Passanten auf die zerbrochene Seitenscheibe aufmerksam gemacht. Bei näherem Hinsehen konnte sie erkennen, dass der unbekannte Täter ihre Geldbörse aus einem Fach in der Mittelkonsole gestohlen hatte. Die Polizeibeamten fanden im Fußraum der Fahrerseite einen Stein, mit dem die Scheibe vermutlich eingeworfen wurde. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

