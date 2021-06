Polizei Hagen

POL-HA: 13-Jähriger bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag (21.06.2021) in Boele ein 13-Jähriger Junge leicht verletzt. Gegen 13.00 Uhr befuhr eine 52-jährige Hagenerin mit ihrem weißen VW die Kapellenstraße von der Feithstraße aus kommend. Zwischen dort geparkten Autos trat der 13-Jährige auf die Fahrbahn. Trotz einer umgehend eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die Hagenerin den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht verhindern. Dieser verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vor Ort von dem Rettungsdienst behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem VW der 52-Jährigen entstand leichter Sachschaden, der auf circa 3.000 Euro geschätzt wird. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell