Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210126 - 0090 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme von zwei PKW-Aufbrechern

Frankfurt (ots)

(wie) Am Freitag, 22.01.2021, konnten zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren festgenommen werden, nachdem sie in einen PKW eingebrochen waren. Zwischenzeitlich konnten den beiden mehrere gleichgelagerte Taten nachgewiesen werden, weshalb sich der 18-Jährige mittlerweile in Untersuchungshaft befindet.

Am besagten Freitag erwischte ein PKW-Besitzer die beiden jungen Männer, als sie seine Tasche aus seinem zuvor aufgebrochenen PKW in der Windmühlstraße stehlen wollten. Die mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin. Es gelang dem PKW-Besitzer, beide Täter zu fotografieren und einem seine Tasche wieder abzunehmen. Während der anschließenden Fahndung konnte die Polizei beide mutmaßlichen Täter festnehmen.

In gleicher Besetzung verübten die jungen Männer bereits Anfang Januar einen PKW-Einbruch. Damals mitgeführte Wertgegenstände konnten anderen Straftaten zugeordnet werden. Weitere Ermittlungen gegen den 18-Jährigen stehen noch aus, da er im Verdacht steht, weitere Taten verübt zu haben.

Mangels Haftgründe wurde der 20-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Der 18-Jährige wurde, nachdem er dem Haftrichter vorgeführt wurde, in Untersuchungshaft genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell