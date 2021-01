Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210126 - 0089 Frankfurt-Fechenheim: "Corona-Kontrolle" nach Hinweis

Frankfurt (ots)

(fue) Nach einem Hinweis, wonach in einem Lokal in der Hanauer Landstraße ein "Corona-Party" stattfinden würde, begab sich die Polizei am Montag, den 25. Januar 2021, gegen 19.00 Uhr, zu der besagten Örtlichkeit.

Zwar wurde nach außen der Anschein erweckt, die Lokalität sei geschlossen, jedoch konnten im Inneren 11 Personen ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen werden, die dort Alkohol konsumierten und sich auch nicht an Abstandsregeln etc. gemäß der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) hielten.

Nach Durchführung der entsprechenden Maßnahmen wurde die Lokalität geschlossen und für die weitere Sachbearbeitung durch die Stadtpolizei versiegelt.

