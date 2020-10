Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Bei Wohnungseinbruch Schmuck erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend wurde in der Zeit zwischen 15.45 und Sonntag, 0:15 Uhr in ein Haus in der Pfaffengrundstraße zwischen Obere Rödt und An der Bahn eingebrochen. Dabei wurde das Fenster zum Wohnzimmer aufgehebelten und mithilfe eines vorgefundenen Gartenstuhls eingestiegen. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Dabei wurde Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Anschließend wurde das Fenster verschlossen und der Tatort durch die Hauseingangstüre verlassen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

