Polizei Hagen

POL-HA: Frau macht Schlagbewegungen in Richtung eines Diensthundes

Hagen-Haspe (ots)

Samstag (19.06.2021) gegen 02.45 Uhr machte eine 42-Jährige Schlagbewegungen in Richtung eines Diensthundes der Polizei und wurde in Gewahrsam genommen. In einem Einfamilienhaus in Haspe fand eine Party statt, die zuvor zu Einsätzen wegen Ruhestörungen geführt hatte. Die Polizeibeamten forderten die anwesenden Personen auf die Örtlichkeit zu verlassen. Die 42-jährige Hagenerin reagierte aufgebracht und aggressiv. Sie ging im weiteren Verlauf auf einen Diensthund zu und machte Schlagbewegungen in seine Richtung. Ein Polizist zog die Frau zu ihrem und zum Schutz des Tieres zur Seite. Die Frau beruhigte sich jedoch nicht, schubste eine Polizistin und trat nach den Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten, zur Ausnüchterung sowie emotionalen Beruhigung wurde die Frau in das Polizeigewahrsam Hagen gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Messwert von über 1,3 Promille. Hinsichtlich der Ruhestörung wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Die 42-Jährige erhielt zudem eine Strafanzeige wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstandes. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell