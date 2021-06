Polizei Hagen

POL-HA: Lieferant bedroht

Hagen-Haspe (ots)

Sonntag (20.06.2021) rief ein Mann die Polizei, nachdem er von einem 61-Jährigen bedroht wurde. Der Hagener gab an, telefonisch eine Essensbestellung erhalten zu haben, die er anschließend in der Westfalenstraße ausliefern wollte. Als der Kunde dem 71-Jährigen die Tür öffnete, entgegnete er, dass er kein Geld habe und das Essen auch nicht mehr haben wolle. Der 71-jährige Lieferant habe entgegnet, dass der Mann nicht mehr im Restaurant anrufen solle, da ihm keine Mahlzeit mehr ausgeliefert werden würde. Daraufhin habe ihn der 71-Jährige als "Arschloch" bezeichnet und mehrfach "Ich erschieße dich!" gesagt. Der Hagener fuhr zurück in das Restaurant und erstattet eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

