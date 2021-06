Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung

Hagen-Innenstadt (ots)

Am 20.06.2021, gegen 03:50 Uhr, kam es auf dem Graf-von-Galen-Ring in Hagen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zunächst wurde ein 27jähriger aus Herdecke von zwei 21- und 22jährigen jungen Männern aus Hagen zu Fuß verfolgt. Nachdem man den 27jährigen gepackt hatte, wurde dieser erst vor eine Hauswand gedrückt. Während einer der Täter mit einer Eisenstange auf den 27jährigen einschlug, attackierte der andere Täter den Geschädigten mit Schlägen und Tritten. Der Geschädigte wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Täter wurden im Rahmen der Fahndung von der Polizei gestellt und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell