Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wechselseitige Körperverletzung und Sachbeschädigung am Busbahnhof (69/2008)

Speyer (ots)

20.08.2020, 22:15 Uhr

Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung waren am Donnerstag gegen 22:15 Uhr am Busbahnhof die Folge des Aufeinandertreffens eines 31jährigen Speyerers mit zwei weiteren Männern, einem 21Jährigen Neustadter und einen 42jährigen Speyerer. Zunächst verbale Streitigkeiten mündeten dort letztlich in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 31-Jährige von seinen Widersachern mit der Faust ins Gesicht geschlagen und daraufhin dem 21-Jährige einen Faustschlag auf den Arm verpasste. Hierdurch erlitten die Streitbeteiligten lediglich oberflächliche Verletzungen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass der 31-Jährige bei der verbalen Auseinandersetzung aus Wut mittels einer Flasche die Glasscheibe eines Busfahrplans zerschlug. Hierdurch dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 250EUR an der Scheibe eingetreten sein, weswegen die Beamten ein weiteres Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 31-Jährigen einleiteten.

