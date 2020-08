Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Medizinischer Notfall im Kulturhof Speyer (63/2008)

Speyer (ots)

20.08.2020, 20:50 Uhr

Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem medizinischen Notfall in den Kulturhof gerufen. Ein 59jähriger Mann aus Speyer war dort mit Kreislaufproblemen zusammengebrochen. Neben der Polizei trafen auch ein Notarzt, der Rettungsdienst und die Feuerwehr am Einsatzort ein. Der 59-Jährige, welcher ansprechbar war, wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und danach zur Untersuchungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

