POL-PDLU: Speyer - Diebespaar beim Verkehrszeichenklau beobachtet (73/2008)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Speyer - Diebespaar beim Verkehrszeichenklau beobachtet

Speyer (ots)

20.08.2020, 20:57 Uhr

Am Donnerstag kurz vor 21 Uhr konnte ein aufmerksamer Mitarbeiter des Technik Museum Speyer ein junges Pärchen dabei beobachten, wie dieses ein Verkehrszeichen (Z.250, Verbot für Fahrzeuge aller Art) an dortiger Baustelle entwendete und sich in einem Pkw entfernte. Der Zeuge folgte dem Pkw des Pärchens und konnte diese in der Franz-Kirrmeier-Straße zum Anhalten bewegen. Dort zeigten sich der Ertappten, ein 19jähriger Speyerer und eine 20jährige Hanhoferin, reumütig und händigten das Diebesgut aus. Die hinzugezogene Polizei konnte vor Ort die Personalien der Beschuldigten feststellen und ein Strafverfahren gegen sie einleiten. Das Verkehrszeichen wurde danach wieder an seinen angestammten Platz verbracht.

