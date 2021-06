Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Hagen-Vorhalle (ots)

Am 19.06.2021, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 20jähriger Hagener mit seinem Mofa-Roller die Weststraße in Richtung Herdecker Straße. Als Mitfahrerin befand sich zudem eine 16jährige aus Wetter auf dem Roller. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechtsseitig befindlichen Bordsteinkante. Bei dem anschließenden Sturz wurden beide Personen leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Zudem ergab sich der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums und der technischen Manipulation des Rollers zur Erhöhung der Fahrleistung. Beide Personen wurden mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

