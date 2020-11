Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin verlor Bewusstsein- Postauto prallte gegen Zaun

BoizenburgBoizenburg (ots)

In Boizenburg ist am Mittwochnachmittag ein Postauto von der Fahrbahn angekommen und gegen einen Zaun geprallt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 40-jährige Fahrerin zuvor das Bewusstsein am Steuer verlor und mit relativ niedriger Geschwindigkeit von der Straße abkam. Ein Anwohner hatte den Vorfall bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte informiert. Wenig später wurde die deutsche Autofahrerin, die zwischenzeitlich wieder das Bewusstsein erlangt hatte, zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell