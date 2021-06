Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen-Haspe (ots)

Am 18.06.2021, gegen 12:05 Uhr, kam es auf der Preußerstraße in Hagen-Haspe zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort hatte ein 85jähriger Hagener mit seinem Pkw Mercedes den linken Fahrstreifen der Preußerstraße in Richtung Hagen befahren. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein Lkw-Fahrer, der den Pkw bei einem Fahrstreifenwechsel übersah und mit seinem Heck touchierte. Anschließend entfernte sich der Lkw, ohne dass der Fahrer eine Schadensregulierung eingeleitet hatte. Das Kennzeichen des Lkw konnte abgelesen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Fremdschaden wird auf ca. 1500EUR geschätzt.

