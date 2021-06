Polizei Hagen

POL-HA: Angetrunkene Frau wirft Glasflaschen und Spiegel aus Wohnung auf die Straße

Hagen-Mitte (ots)

Eine 19-jährige Hagenerin ist am vergangenen Donnerstagabend (17.06.2021) bei einem Streit mit ihrer Mutter ausgerastet und hat mehrere Gegenstände aus einer Wohnung in der Hindenburgstraße auf die Fahrbahn geworfen. Gegen 21.00 Uhr meldete sich ein Anwohner bei der Polizeiwache Innenstadt und berichtete über mehrere Glasflaschen, welche aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf die Straße geschleudert worden sind. Die Beamten begaben sich zu der Wohnung. Vor Ort hörten sie laute Streitgeräusche aus der betreffenden Wohnung und konnten zahlreiche Splitter von zerbrochenen Flaschen und von einem Spiegel auf der Straße feststellen. Die 19-jährige angetrunkene Verursacherin war extrem aufgebracht und kaum zu beruhigen. Sie gab an, dass sie zu Besuch bei ihrer Mutter gewesen sei. Wegen eines Streits sei sie ausgerastet. Auf die 19-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell