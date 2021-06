Polizei Hagen

POL-HA: Mann stiehlt Smartphone aus Fußpflege-Studio in Vorhalle und flüchtet

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17.06.2021) stahl ein bislang unbekannter Täter ein Smartphone aus einem Fußpflege-Studio in Vorhalle und flüchtete anschließend. Gegen 12.30 Uhr betrat der Unbekannte das Studio in der Vorhaller Straße, ging zu der Theke im Eingangsbereich und stahl das Handy der 39-jährigen Hagenerin. Diese behandelte zu dem Zeitpunkt eine Kundin und konnte den Täter nur noch in Richtung der Fußgängerbrücke an der Weststraße flüchten sehen. Sie sagte den Polizeibeamten, dass der Mann circa 20 - 25 Jahre alt war, dunkle, etwas längere Haare hatte und ein beiges T-Shirt trug. Außerdem war er mit einer zerfransten Jeanshose und spitzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

