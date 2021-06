Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen Garage in Haspe auf - Werkzeug und Geräte gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstagmorgen (17.06.2021) bis Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter in Haspe die Garage eines 59-jährigen Mannes auf und stahlen Werkzeug sowie hochwertige Gartengeräte. Der Hagener sagte den Beamten, dass er am Morgen, gegen 06.50 Uhr, seinen Rasenmäher in die Garage in der Straße Büddinghardt gestellt hatte. Am Nachmittag bemerkte er gegen 17.15 Uhr, dass die Garage nicht mehr verschlossen war und der Rasenmäher, eine Motorsäge, eine Heckenschere sowie ein Werkzeugkoffer daraus gestohlen wurden. Am Abend fand er den Werkzeugkoffer auf dem Dach einer benachbarten Garage und den Rasenmäher in einem nahegelegenen Gebüsch. Die übrigen Geräte konnte er nicht wieder auffinden. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell