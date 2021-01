Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Möglicherweise beim Driften im Schnee beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntagnachmittag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr das Zufahrtstor des Regenrückhaltebeckens in Rutesheim und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht nun nach Zeugen. Der Unfallort auf einem Feldweg nahe der Straße "Am Wasserturm" und dem Wertstoffhof Rutesheim.

