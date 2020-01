Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallzeugen gesucht...

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2020 um 08:00 Uhr ereignete sich in der Koblenzer Casinostraße ein Verkehrsunfall bei dem ein 62-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Casinostraße und bog dort nach links zum Parkhaus im Schängel-Center ab. Hier befand sich der 62-jährige Fußgänger und war dabei die Einfahrt zu überqueren. Der PKW-Fahrer übersah den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der 62-Jährige wurde dabei verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei Koblenz sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die 0261 103-0.

