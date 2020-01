Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tankbetrüger flüchtet in der Simmerner Straße...

Koblenz (ots)

Gestern Morgen, um 09:10 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann seinen PKW an der Tankstelle in der Simmerner Straße, hier in Koblenz. Anschließend fuhr er mit seinem hellblauen Seat Ibiza, ohne amtliche Kennzeichen vom Tankstellengelände. Ein Mitarbeiter der Tankstelle stellte sich dem flüchtenden Täter in den Weg und wollte ihn dadurch an der Flucht hindern. Der Täter fuhr jedoch einfach weiter und flüchtete in Richtung Berliner Ring. Durch einen Sprung zur Seite brachte sich der Tankstellenmitarbeiter aus dem Gefahrenbereich. Der Täter ist zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß, ca. 25-30 Jahre alt, hat eine normale Statur und blonde, kurze Haare. Er trug einen hellen Vollbart. Bekleidet war er mit einem orangenen oder braunen Kapuzenpulli. Die Kapuze hatte er während der Tat aufgezogen. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann sollte sich bitte an die Koblenzer Polizei unter der 0261 103-0 wenden.

