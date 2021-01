Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pedelec aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf noch ungeklärte Art und Weise hat sich ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag zwischen 15:10 Uhr und 18:20 Uhr Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Panoramastraße in Bissingen verschafft. Aus der Garage entwendete er ein mit Faltschloss gesichertes Pedelec im Wert von etwa 5.800 Euro. Es handelt sich dabei um graues Pedelec des Herstellers Cannondale, Typ "Monterra Neo Carbon SE". Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 4050 entgegen.

